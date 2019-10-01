Ямальские архитекторы в Татарстане перенимают опыт развития городской среды

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-01T11:27:05+03:00

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Ямальские архитекторы и представители муниципальной власти изучали опыт Татарстана в создании городской среды. Делегацию возглавил замгубернатора Ямала, директор департамента Госжилнадзора Сергей Карасёв.

Ямальцы прошли курсы повышения квалификации по программе «Новый подход к развитию комфортных и безопасных городов». Татарстан был выбран не случайно. Республика занимает пятую позицию в десятке лучших регионов России при реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Северяне посетили значимые объекты инфраструктуры Казани и других городов республики – парки, бульвары, набережные, а также пообщались с архитекторами проектов и ландшафтными дизайнерами.

Как говорят участники программы, они обменялись опытом в области градостроительства, установления межрегиональных и профессиональных связей. Теперь новые знания будут проанализированы в рамках развития инфраструктуры населенных пунктов Ямала с учетом климатических особенностей и перспективных возможностей современных научных, проектных и строительных технологий, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU