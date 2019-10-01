2019-10-01T10:56:59+03:00
Общество

В Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту

Машины придется убрать до 7 октября
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту Фото: nadymregion.ruВ Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

Власти Надыма опубликовали список автомобилей, которые мешают уборке улиц. Машины необходимости до 7 октября убрать, чтобы не создавать помех движению технологического и спецтранспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых территорий. Департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования предупреждает собственников автотранспорта о возможных последствиях, если просьба буде проигнорирована.

Дело в том, что этот автотранспорт нарушает требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической безопасности, а также правила благоустройства.

Если до назначенного срока машины останутся на том же месте, автомобили будут эвакуированы на специальную стоянку. Расходы на их транспортировку и дальнейшее содержание на спецстянке будут возложены на владельцев имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ноябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак
В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщиках
Легенда для учений: в Тазовском районе произошла авиакатастрофа вертолета
Ямальские архитекторы в Татарстане перенимают опыт развития городской среды
В Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне
Врачи скорой помощи в Ноябрьске пересядут на новые автомобили
Ямальцы почтенного возраста отмечают День пожилого человека
Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг»
Ямальским автомобилистам советуют сменить резину, не дожидаясь снега
В Уренгое зажгли Вечный огонь в честь 75-летия Великой Победы
ДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал мужчина, перебегавший дорогу
На Ямале намерены снизить долю лесов, погибших от пожаров
Глава Ямала осмотрел новое оборудование в Салехардской окружной больнице
Погода на Ямале 1 октября: дожди при юго-западном ветре