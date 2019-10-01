В Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-01T10:56:59+03:00

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Власти Надыма опубликовали список автомобилей, которые мешают уборке улиц. Машины необходимости до 7 октября убрать, чтобы не создавать помех движению технологического и спецтранспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых территорий. Департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования предупреждает собственников автотранспорта о возможных последствиях, если просьба буде проигнорирована.

Дело в том, что этот автотранспорт нарушает требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической безопасности, а также правила благоустройства.

Если до назначенного срока машины останутся на том же месте, автомобили будут эвакуированы на специальную стоянку. Расходы на их транспортировку и дальнейшее содержание на спецстянке будут возложены на владельцев имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU