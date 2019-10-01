2019-10-01T09:55:18+03:00
Общество

В Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне

В городе организовали выставку спецтезники
Анна Полякова
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В Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне Фото: newurengoy.ru
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Стартовала. Мероприятие пройдет 1 и 2 октября 2019 года. Оно организуются в стране ежегодно уже более 10 лет накануне Дня гражданской обороны РФ, который отмечается 4 октября.

В Новом Уренгое в рамках Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 1 октября прошла выставка специализированной техники. Были развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения, сборные эвакуационные пункты для населения, подвижные пункты обогрева и питания, а также пункт выдачи средств индивидуальной защиты.

Готовность сил гражданской обороны муниципалитета к практическим действиям проверил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз. Именно он является председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе

Специальную технику показали школьникам. Восьмиклассники узнали, как работают машины, заглянули в кабины.

Как сообщили в администрации города, в рамках учений запланирована отработка вводной по чрезвычайной ситуации, будет также организован ряд практических мероприятий. Местным жителям можно не волноваться, пояснили в мэрии, гражданского населения тренировка не коснется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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