Врачи скорой помощи в Ноябрьске пересядут на новые автомобили

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-01T09:43:26+03:00

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В Ноябрьске 12 новых автомобилей скорой помощи ждут своего часа. Сейчас машины проходят все необходимые регистрационные процедуры. Их осмотрел депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарев. Народный избранник посетил станцию скорой медицинской помощи и пообщался с ее сотрудниками, узнал подробности работы выездных бригад, осмотрел помещения ССМП после проведенного ремонта.

- Надо сказать врачи, конечно же, ждут, когда пересядут на новые авто, укомплектованные современным оборудованием. Удобства ощутимые даже с первого взгляда, сам вот никогда не задумывался, как больного пациента эвакуируют в карету скорой помощи при сильных порывах ветра. Ведь кому-то необходимо придерживать двери, так вот для этого теперь есть специальные магниты которые облегчают этот процесс, - отметил депутат.

Пока же медики скорой работу продолжают на машинах, работающих по договору аутсорсинга, пояснили на ССМП. Добавим, что Ноябрьская станция скорой медицинской помощи ждёт ещё 13-ый автомобиль, который будет закреплён для дежурства на Карамовском посту, эту идею поддержал губернатор Дмитрий Артюхов, когда лично проехал по дорогам Ямала, оценил расстояния и важность оперативного оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU