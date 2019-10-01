Ямальцы почтенного возраста отмечают День пожилого человека

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-01T09:09:31+03:00

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Первого октября на Ямале, как и во всем мире, отмечают День пожилого человека. Повсюду проходят фестивали, акции и конференции, посвященные правам и возможностям людей в возрасте, их роли в обществе.

В экстремальных условиях Крайнего Севера поддерживать качество жизни пожилых людей на высоком уровне призван проект «Пусть осень жизни будет золотой». Он действует уже три года. Организаторами выступили Ямальский центр медицинской профилактики и региональная общественная организация «Общество специалистов профилактической медицины».

Специалисты центра проводят регулярные профилактические обследования, организуют школы здоровья. Люди почтенного возраста давно уже стали настоящими друзьями, своеобразным «фан-клубом» нашего центра. Они встречаются практически каждую неделю. Так поддерживается здоровый образ жизни, расширяется круг знакомств, восполняется дефицит общения.

В День пожилого человека на «островках здоровья» любой желающий мог измерить артериальное давление, узнать уровень кислорода, холестерина и сахара в крови, пообщаться с психологом и врачом-терапевтом.

Пожилых людей с праздником поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В своем поздравлении он особо отметил ветеранов, обратившись с благодарностью к старшему поколению ямальцев, назвав их мудрыми наставниками. Он отметил, что их результатами труда земляки по праву гордятся.

- Вы и сегодня в строю: передаёте свой бесценный опыт молодёжи, показываете пример социальной активности. От всей души желаю вам, дорогие наши ветераны, крепкого здоровья, насыщенной добрыми событиями жизни, мира в семьях и благополучия, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU