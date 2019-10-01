Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг»
Горожане присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»
Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг» Фото: pixabay.com
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Жители Тарко-Сале Пуровского района приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Рябиновые саженцы высадили в парке культуры и отдыха «Северный очаг» горожане, депутаты районной думы. Помогали им в этом сотрудники парка.
Как отметили в администрации района, участие в этой акции уже приняли десятки тысяч россиян. Они проводили различные мероприятиями экологической направленности, привлекающие внимание общественности к проблемам окружающей среды, а также озеленяли, убирали, благоустраивали свои города и села.
ИСТОЧНИК KP.RU