Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-01T08:55:51+03:00

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Жители Тарко-Сале Пуровского района приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Рябиновые саженцы высадили в парке культуры и отдыха «Северный очаг» горожане, депутаты районной думы. Помогали им в этом сотрудники парка.

Как отметили в администрации района, участие в этой акции уже приняли десятки тысяч россиян. Они проводили различные мероприятиями экологической направленности, привлекающие внимание общественности к проблемам окружающей среды, а также озеленяли, убирали, благоустраивали свои города и села.

ИСТОЧНИК KP.RU