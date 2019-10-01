Ямальским автомобилистам советуют сменить резину, не дожидаясь снега

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-01T08:39:09+03:00

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В ближайшие две недели на Ямале ожидается понижение температуры и выпадение осадков в виде дождя и снега. На отдельных участках автодорог возможно образование снежного наката. Традиционно в октябре возрастает число аварий, главным образом, незначительных. Главная причина таких происшествий – невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге, отмечет УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Госавтоинспекция ЯНАО напоминает участникам дорожного движения об осторожности на дороге при смене сезонов. Погодные условия ухудшаются, и это требует от водителей повышенной бдительности на дороге.

Госавтоинспекция округа рекомендует водителям начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас, не дожидаясь первого снега. Пора сменить «летнюю» резину на «зимнюю». Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители. Именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов. При неблагоприятных погодных условиях им лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Нужно вспомнить, что в этот период необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров.

В условиях сильного тумана нужно обязательно снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации

Кроме того, снижают видимость на дорогах. Об этом стоит помнить и пешеходам. Госавтоинспекция округа рекомендует им использовать светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU