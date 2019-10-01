В Уренгое зажгли Вечный огонь в честь 75-летия Великой Победы

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-01T08:16:06+03:00

Работы по благоустройству в парке не помешали жителям собраться у нового мемориала

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В Центральном парке Уренгоя Пуровского района торжественно открыли мемориальный комплекс «Вечный огонь» и арт-объект «Сердце».

Парк расположился в районе улицы Гири. По желанию большинства жителей его благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда». Парк разбит на несколько зон: спортивную для занятий воркаутом, скейт-парк, детскую с игровым комплексом в виде корабля «Уренгой» для ребят до 14 лет и площадь с Вечным огнём. Именно здесь пройдут юбилейные торжества, посвященные 75-летию Великой Победы.

Сейчас в парке завершают последние работы – в связи с реконструкцией теплотрассы сроки сдачи парка перенесены. Между тем, как отметил глава муниципалитета Олег Якимов, здесь уже установлена сцена, военная техника, начался монтаж входной группы, произведено частичное озеленение.

Последние работы не помешали уренгойцев собраться у нового мемориала. Возложить цветы к Вечному огню и отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны пришли более четырех тысяч жителей.

Также в ближайшее время откроются парки и скверы в Пуровске, Пурпе и Самбурге. Работы по благоустройству общественных территорий в муниципалитетах Пуровского района близятся к завершению.

ИСТОЧНИК KP.RU