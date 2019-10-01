2019-10-01T07:48:13+03:00
Происшествия

ДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал мужчина, перебегавший дорогу

Пешеход получил различные травмы
Анна Полякова
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ДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал пешеход, перебегавший дорогу Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал пешеход, перебегавший дорогу Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске автомобиль «ВАЗ» сбил пешехода на улице Виктора Цоя. Авария произошла 30 сентября около 19.20. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, легковушки наехал на мужчину, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано двенадцать ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3325 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 392 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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