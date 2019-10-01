На Ямале намерены снизить долю лесов, погибших от пожаров

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-01T07:33:00+03:00

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На Ямале оценили итоги федерального проекта «Сохранение лесов» и наметили перспективы дальнейшей его реализации. Этим летом специалисты лесхозов обследовали участки леса на площади 7000 га.

250 га погибших насаждений в результате пожаров прошлых лет подготовили для расчистки. На площади 50 га провели рубки ухода в молодняках, что в будущем позволит улучшить условия роста молодых хвойных деревьев.

- Мы активно участвуем в региональной части его реализации, выделяется серьезный финансовый ресурс, обновляется материальная техническая база лесного хозяйства, увеличивается объём мероприятий в лесу. Отдельным блоком выделена охрана лесов от пожаров. Все это позволит к 2024 году достичь основных показателей проекта - снизить долю погибших и поврежденных лесных насаждений в результате пожаров, - подчеркнул первый замгубернатора автономного округа Алексей Ситников.

Кроме того, был проведен авиационный мониторинг в лесах. К очагам возгораний доставляли лесопожарный десант. В результате удалось повысить оперативность обнаружения пожаров, а, следовательно, и скорость их ликвидации.

Напомним, в этом году приобретены 10 лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости «УАЗ Патриот» и 15 бортовых комплексов подвижного объекта «Ясень» для оперативной передачи данных с воздушных судов о лесопожарной обстановке. За счёт средств федерального бюджета закупили трактор и лесные культиваторы.

Понимая все трудности реализации федерального проекта в условиях Арктики, правительством автономного округа было принято решение о его финансировании из регионального бюджета.

В ближайшее время в помощь ямальским лесникам за счет окружных средств дополнительно будут закуплены трактор и малый лесопатрульный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU