Глава Ямала осмотрел новое оборудование в Салехардской окружной больнице

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-01T06:10:48+03:00

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Больничный городок Салехарда к 2025 году существенно преобразится. Здесь возведут две поликлиники: взрослую и детскую. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО в понедельник, 30 сентября. Глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что городок должен быть компактным и максимально комфортно располагаться как для врачей и пациентов больницы, так и для горожан.

В планах также - строительство психоневрологического диспансера, резервного здания акушерско-гинекологического, нового здания для станции скорой медицинской помощи и реконструкция нынешнего здания окружной больницы.

Дмитрий Артюхов посетил Салехардскую окружную клиническую больницу. Он обсудил с коллегами и руководством учреждения дальнейшие шаги по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в главном медучреждении региона.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Савин с гордостью продемонстрировал губернатору аппарат экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), месяц назад поступивший на вооружение больницы. Для работы с ним специалистов подготовят к концу года. Оборудование будет помогать пациентам с острой тяжелой дыхательной недостаточностью со всего округа.

Главврач больницы Андрей Лукинов рассказал губернатору о модернизации кардиологического и неврологического отделений, входящих в состав Регионального сосудистого центра. Врачи центра теперь используют эндоскопическую видеостойку для оценки функции глотания.

Из последних приобретений центра - передвижной аппарат экспертного класса для УЗИ сердца и сосудов, несколько аппаратов холтеровского мониторирования для сердечного ритма и для артериального давления, электрокардиограф.

Оснащение отделений больницы современной техникой продолжится. Как и работа по обеспечению учреждения узкими специалистами. С начала 2019 года в СОКБ принято 27 врачей.

- Оборудование без людей не работает. Нужны профессиональные врачи, современная техника и, конечно, помещения. По всем этим пунктам сейчас мы видим поддержку региона, - отметил руководитель Салехардской ОКБ Андрей Лукинов.

ИСТОЧНИК KP.RU