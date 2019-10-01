СЕГОДНЯ 05:21 2019-10-01T05:21:14+03:00

Погода на Ямале 1 октября: дожди при юго-западном ветре Фото: администрация Лабытнанги

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Во вторник, 1 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +5 градусов, пасмурно, дождь, который начнется утром, будет идти весь день, усилившись вечером. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно. После утреннего снега начнется дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В Муравленко + 5 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, пасмурно, дождь будет идти до позднего вечера. Ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU