Погода на Ямале 1 октября: дожди при юго-западном ветре
Во вторник, 1 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +5 градусов, пасмурно, дождь, который начнется утром, будет идти весь день, усилившись вечером. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое +4 градуса, пасмурно. После утреннего снега начнется дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Надыме +4 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Губкинском +6 градусов, пасмурно, периодически в течение дня - дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.
В Муравленко + 5 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Лабытнанги +4 градуса, пасмурно, дождь будет идти до позднего вечера. Ветер юго-западный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU