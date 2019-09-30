На Ямале в 2020 году откроются молодежные арт-резиденции

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-30T15:51:32+03:00

Они появятся в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске

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В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске появятся молодежные Арт-резиденции. Ямальцы могут принять участие в креативных сессиях по обсуждению их концепций и проектов

Дискуссию организует департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО во главе с директором департамента Наилем Хайруллиным. Ее участником станет команда профессионалов MOST Creative Club.

На сессиях планируется разработка проектов, которые станут основными локомотивами резиденций, сообщили в ведомстве. Так, например, разговор пойдет о создании плана жизни резиденций на год-два. Кроме того, планируется обзор международных примеров творческих резиденций, арт-кластеров и коммунн. Лучшие идеи войдут в финальный вариант проекта.

Напомним, что АРТ-резиденция - площадка для творческой молодёжи. Ямал — один из 8 регионов нашей страны, которые участвуют в пилотном проекте по созданию арт-резиденций.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов об участии округа в этом проекте рассказал на фестивале «Таврида-АРТ» в августе этого года. До конца 2019 года будет сформирована концепция резиденций. И уже в марте 2020 года они откроются в регионах.

В прошедшие выходные в поисках интересных решений командой департамента и управлений, осуществляющих деятельность в молодёжной сфере, были посещены арт-резиденции в г.Красноярск. Также в планах посещение молодёжных центров в городе Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU