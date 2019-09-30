12 многодетных семей Салехарда получили земельные наделы

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-30T15:25:28+03:00

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Еще 12 многодетных семей Салехарда стали счастливыми обладателями бесплатных земельных участков. Они были распределены в собственность на заседании комиссии по их бесплатному предоставлению.

В результате 5 земельных участков для индивидуального жилищного строительства расположены в Заводоуковске Тюменской области и 7 для ведения личного подсобного хозяйства в 9 км юго-восточнее Салехарда ЯНАО. Земельные участки обеспечены грунтовой дорогой и электричеством. Для принятия решения у граждан есть один месяц. Если согласие не будет подписано, семья снимается с учета.

В администрации ямальской столицы напомнили, что земельные участки многодетным семьям предоставляются с 2012 года. За это время выдано 290 земельных участков, из них 244 для индивидуального жилищного строительства.

Получить участок могут семьи, которые имеют трех и более детей. Это могут быть и усыновленные, удочеренные или находящиеся под опекой дети до 18-летнего возраста или обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU