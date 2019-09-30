2019-09-30T15:13:52+03:00
Происшествия

Новоуренгоец с ножом напавший на посетителя магазина получил срок

Свою вину мужчина не признал
Анна Полякова
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Новоуренгоец с ножом напавший на посетителя магазина получил срокНовоуренгоец с ножом напавший на посетителя магазина получил срокФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое мужчине, устроившему в магазине разборку с ножом в руках, зачитали приговор. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, его судили по двум стать «Покушение на убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщалось ранее, вечером 1 мая в торговом центре «Солнечный» в отделе «KFC» 21-летний затеял конфликт с кассиром. Во время ссоры он ударил сотрудника центра кулаком по лицу.

Один из находящихся в очереди мужчин заступился за кассира, тогда скандалист перенес свою агрессию уже на него. Посетители торгового центра с трудом оттащили наглеца в сторону, но он, вырвавшись из их рук, подбежал к мужчине и нанес ему два удара ножом. После этого, отмахиваясь от пытавшихся его остановить его посетителей зажатым в руке ножом он бросился бежать по третьему этажу торгового центра.

Второй мужчина настиг его у эскалатора, где вооруженный ранил его ножом в живот. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, а осужденный задержан сотрудниками полиции.

Между тем, во время предварительного следствия мужчина вину в преступлении не признал, от дачи показаний отказался, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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