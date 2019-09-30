СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-30T14:56:38+03:00

Салехардские студенты-заочники из числа КМНС смогут вернуть деньги на обучение Фото: Ольга Крыльцова

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В Салехарде студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие первое высшее образование в заочной форме, могут вернуть деньги, потраченные на обучение.

В столице Ямала продолжается заявочная кампания по возмещению таких расходов, сообщает администрация города. Ее проводит Управление культуры и молодежной политики.

Получают право на возврат затрат только студенты – представители КМНС, которые впервые получают высшее образование. Управление поможет разобраться с Положением о размере и порядке возмещения расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) по имеющим государственную аккредитацию программам в образовательных организациях высшего образования лицам из числа коренных малочисленных народов Севера.

Документы принимаются в срок до 31 октября по адресу: город Салехард, ул. Республики,78, телефон: 8 (34922) 3-16-52.

ИСТОЧНИК KP.RU