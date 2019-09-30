Глава Салехарда вручил ветерану войны Николаю Шакурову юбилейную медаль

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-30T13:58:23+03:00

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Салехардца ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова наградили юбилейной медалью «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

Глава администрации Салехарда Иван Кононенко вручая сегодня, 30 сентября, медаль, выразил слова благодарности за боевой подвиг, пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Николай Тимофеевич был призван в ряды советской армии в 17 лет, прошел курс молодого бойца и попал на фронт. Воевал на третьем Белорусском фронте стрелком противотанкового орудия в 618-м стрелковом полку. Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии.

После войны приехал на Крайний Север. За свои боевые заслуги он уже награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Также отмечен юбилейной медалью «За доблестный труд», медалью «За трудовое отличие», Знаком «Победитель соцсоревнования 1973 год, медалью «Ветеран труда».

- Несмотря на солидный возраст Николай Тимофеевич еще полон сил, энергии и оптимизма. Он всегда готов рассказать гостям стихи военных лет и не прочь прогуляться по любимому городу. Фронтовик по мере сил старается посещать знаковые для города мероприятия, по традиции открывает праздничный митинг 9 мая и проезжает по улицам города в составе парада Победы, рассказали в администрации Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU