После вмешательства прокурора жильцов "авариек" в Лабытнанги переселили

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-30T13:43:10+03:00

Срок расселения домов незаконно перенесли с 2019 года на 2022

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Жительницы Лабытнанги через суд восстановили свои жилищные права. Они ждали переезда из своих опасных домов больше пяти лет. Однако срок расселения перенесли.

Прокуратура провела проверку по обращениям горожанок. Выяснилось, что заявительницы с членами семьи проживают в жилых домах, которые еще в 2013 и 2014 гг. признаны аварийными и подлежащими сносу. Срок расселения жильцов тогда был установлен на 2019 год.

Однако в январе 2019 года издано распоряжение администрацией города, которым срок переселения жителей из аварийных домов установлен уже на 2022 год. Такое обстоятельство нарушало жилищное законодательство.

В связи с этим прокуратура внесла главе города представление. После вмешательства надзорного ведомства незаконное распоряжение было отменено. После этого семьям заявителей предоставлены благоустроенные квартиры, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU