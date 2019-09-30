Команда из Ноябрьска стала победителем окружного первенства «Патриот»

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-30T13:29:59+03:00

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Команда из Ноябрьска стала лучшей на окружном Первенстве по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Победителей ждет поездка в Краснодарский край. Там в детском центре «Орленок» пройдут соревнования всероссийского уровня.

Состязания было посвящено 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, сообщает пресс-служба администрации. Итоги окружных соревнований подвели в Ноябрьске. В течение трех дней юноши и девушки 14-15 лет боролись за звание лучших в военно-прикладных вида спорта.

Они выполнили задания в восьми видах, среди них – стрельба, метание гранаты на точность, атлетическое многоборье, смотр-конкурс строя и песни, неполная разборка-сборка автомата и другие. Завершились соревнования тактической игрой «Поиск», где ребята проявили все знания и применили.

В общекомандном зачете второе место у участников из Муравленко, на третьем - команда из Губкинского.

ИСТОЧНИК KP.RU