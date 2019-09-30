В больницу Тарко-Сале пришло новое суперсовременное оборудование

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-30T13:01:13+03:00

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В распоряжение врачей Тарко-Салинской центральной районной больницы поступило современное высокотехнологичное оборудование. Оно предназначено для проведения урологических операций. Кроме того, появился инструмент для диагностики злокачественных опухолей.

Новый уретерореноскоп позволяет с минимальным риском для здоровья проводить сложнейшие операции пациентам с мочекаменной болезнью. Ранее в ТЦРБ подобное выполнялись лишь экстренные операции, пациентов со сложными случаями приходилось направлять в другие учреждения здравоохранения ЯНАО или даже за пределы округа. При этом таркосалинские врачи за неделю выполняют в среднем 2-3 операции пациентам с мочекаменной болезнью.

На новом оборудовании уже прооперировано четыре пациента, в том числе беременная женщина. В настоящее время пациентка чувствует себя прекрасно и готовится к выписке.

Перед тем, как приступить к работе с новой техникой врач-уролог ТЦРБ Мурад Балабеков посетил XIX Конгресс российского общества урологов и повысил квалификацию в школе европейской ассоциации урологов в Ростове-на-Дону.

Еще одно приобретение больницы – биопсийный пистолет. С его помощью специалисты различных профилей могут выполнять пункцию предстательной железы, почек, щитовидной и молочной желез, лимфоузлов, мягких тканей, чтобы на ранней стадии выявить злокачественные новообразования. Анализ проводится на месте. Раньше для этого пациенты направлялись в другие лечебные учреждения ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU