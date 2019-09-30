Ямальцы в Болгарии делятся опытом строительства будущего

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-30T13:03:21+03:00

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Ямальская делегация участвует в V Всемирном молодёжном форуме российских соотечественников «Молодёжь строит будущее», который проходит в болгарской Софии.

На тематических площадках обсуждаются вопросы развития молодёжных организаций, сохранения исторической памяти, укрепления связей русскоязычных диаспор с исторической родиной. Здесь же идет разговор о защите прав соотечественников, расширении русскоязычного пространства, популяризации русской культуры и образования, взаимодействия с регионами РФ. Кроме того, участники форума рассмотрят подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель департамента внешних связей ЯНАО Александра Шваб познакомила форумчан с вкладом региона в развитие международного молодёжного сотрудничества. С привлечением соотечественников округ реализует проекты «Наша история – наша Победа», «Знамя Победы», проводит тематические смены в детском центре «Артек».

Представители русскоязычных диаспор участвуют в экологических проектах организации «Зелёная Арктика». Кроме того, более десяти лет форум-фестиваль молодёжи «Мы за мир во всём мире!», организуемый Ямалом в болгарском Китене, остаётся площадкой для сотрудничества России с соотечественниками из других стран.

Представитель Молодёжного центра технологий занятости округа Ольга Подковыркина рассказала о благотворительной акции «Теплый день» и инициативах по развитию добровольчества. Она поделилась ямальским опытом организации проектов с вовлечением молодых соотечественников, рассказали в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU