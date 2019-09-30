В Салехарде на месяц изменится маршрут движения транспорта
В Салехарде маршрут движения транспорта будет временно изменен. администрация ямальской столицы предупреждает горожан о корректировке схемы, которая будет действовать 30 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года.
- В течение месяца в связи с проведением работ по устройству сетей водоотведения на автомобильной дороге улицы Пушкина - движение всех видов транспортных средств по данной автомобильной дороге общего пользования будет ограничено, - рассказали в мэрии.
Фото: salekhard.org
Жителей и гостей Салехарда просят обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участках, где идут ремонтные работы не нарушать правила дорожного движения. Администрация города приносим свои извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU