В Салехарде на месяц изменится маршрут движения транспорта

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-30T14:02:05+03:00

Новая схема будет действовать с 30 сентября по 30 октября

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В Салехарде маршрут движения транспорта будет временно изменен. администрация ямальской столицы предупреждает горожан о корректировке схемы, которая будет действовать 30 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года.

- В течение месяца в связи с проведением работ по устройству сетей водоотведения на автомобильной дороге улицы Пушкина - движение всех видов транспортных средств по данной автомобильной дороге общего пользования будет ограничено, - рассказали в мэрии.

Фото: salekhard.org

Жителей и гостей Салехарда просят обращать внимание на дорожные знаки, установленные на участках, где идут ремонтные работы не нарушать правила дорожного движения. Администрация города приносим свои извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU