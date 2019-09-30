В село Аксарка прибыли пассажирские вездеходы

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-30T11:51:45+03:00

Мощные трэколы будут перевозить в людей во время распутицы

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В село Аксарка Приуральского района прибыли доставили два пассажирских вездехода. Мощные машины ТРЭКОЛ-39294 будут возить местных жителей в период распутицы. Они оборудованы ремнями безопасности, более комфортными местами и более мягкой подвеской, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Уже в этом году шестиколесный вездеходный транспорт будут использовать для перевозки пассажиров по маршрутам Аксарка — Белоярск — Аксарка и Белоярск — Щучье — Белоярск, - пояснили в администрация Приуральского района.

Машины приобрели по окружной субсидии. Новый транспорт позволит увеличить количество рейсов на этих маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU