В село Аксарка прибыли пассажирские вездеходы
В село Аксарка Приуральского района прибыли доставили два пассажирских вездехода. Мощные машины ТРЭКОЛ-39294 будут возить местных жителей в период распутицы. Они оборудованы ремнями безопасности, более комфортными местами и более мягкой подвеской, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
- Уже в этом году шестиколесный вездеходный транспорт будут использовать для перевозки пассажиров по маршрутам Аксарка — Белоярск — Аксарка и Белоярск — Щучье — Белоярск, - пояснили в администрация Приуральского района.
Машины приобрели по окружной субсидии. Новый транспорт позволит увеличить количество рейсов на этих маршрутах.
ИСТОЧНИК KP.RU