Бизнесмен за продажу фейковых телефонов в Салехарде отделался штрафом

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-30T11:09:04+03:00

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Правоохранители обнаружили в Салехарде магазин, где продавались контрафактные сотовые телефоны. С ноября по декабрь 2018 года мужчина, зарегистрированный как ИП, купил в оптовом магазине Казани через интернет партию «паленых» молильных марки «iPhone» и выставил на продажу в своем магазине «Апельсин».

В прокуратуре ЯНАО уточнили, что правообладателю товарного знака «Apple Inc» таким образом причинен ущерб на сумму более 330 тысяч рублей.

В декабре в ходе осмотра торговой точки 186 единиц фейковой продукции изъяли.

Суд учел данные о личности подсудимого, совокупности смягчающих обстоятельств и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства.

Кроме того, изъятая у осужденного контрафактная продукция будет уничтожена после вступления приговора в законную силу, пояснили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU