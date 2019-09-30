На Ямале больше 40 пожаров произошли из-за поджогов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-30T10:52:36+03:00

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С начала 2019 года на Ямале произошел 41 пожар по причине поджога. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, это 5,7% от общего количества пожаров. В ведомстве отметили, что эта цифра, возможно, не так и велика, но порой такие пожары могут обернуться как материальными потерями, так и человеческими жертвами.

- Не стоит забывать об ответственности, которая предусматривается за данное преступление. Напоминаем, что за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога предусмотрена уголовная ответственность, - отметили сотрудники ГУ МЧС России по ЯНАО.

За поджог грозит наказание по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновный может быть оштрафован на крупную сумму денег либо лишиться свободы. К ответственности за подобные деяния начинают привлекать граждан, достигших 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU