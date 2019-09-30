В Салехарде пройдет бизнес-форум «Точки развития»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-30T09:50:56+03:00

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В Салехарде 5 октября начнет работу бизнес-форум под названием «Точки развития». Начинающих и опытных предпринимателей приглашают в молодёжно-развлекательный центр «Полярис» на квест-марафон. Предприниматели-коучи из Тюмени и Салехарда Светлана Самойлова и Любовь Мажорова дадут наставления для открытия своего дела. Участники форума узнают, какие действия необходимо совершить, чтобы запустить или обновить свой бизнес, как и где находить новые идеи для нового и существующего бизнеса.

Им расскажут, как бизнес-план поможет вернуть предпринимателя в реальность. Акцентируют вн6имание на том, как предпринимателю разделить личный и корпоративный кошельки. Бизнесменов научат оценивать сильные и слабые стороны своих услуг и следить за конкурентами.

В результате будет выработан ТОП-7 ошибок предпринимателя. Подводя итоги форума, бизнесменов расскажут, как пользоваться государственной поддержкой.

Участники будут предлагать идеи, тренеры скорректируют их, наставники дадут оценку. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU