СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-30T09:20:57+03:00

На воспитанника детсада в Муравленко упала с потолка штукатурка Фото: Ольга Крыльцова

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Прокуратура Муравленко провела проверку по обращению мамы воспитанника детского сада «Орленок». На ее ребенка в этом образовательном учреждении упала штукатура.

Это произошло в апреле 2019 года в игровой комнате, где находились дети старшей группы садика. Мальчик получил ушиб мягких тканей головы, ссадины, раны руки. Мало того, что ребенок испытал физическую боль, он сильно испугался.

Как отмечают в региональном ведомстве, образовательная организация не обеспечила безопасность малолетнего во время его пребывания в садике, тем самым нарушила требования законодательства.

Прокурора города направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда. В результате суд взыскал с «Орленка» в пользу несовершеннолетнего 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU