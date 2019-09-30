Медики Ямала провели акцию в рамках Всемирного дня сердца

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-30T08:58:30+03:00

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На Ямале завершилась акция, приуроченная ко Всемирному дню сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. Всю предыдущую неделю медицинское сообщество напоминало северянам о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики провели в Надымском МФЦ выездное обследование. Каждый посетитель мог измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина, узнать насыщаемость крови кислородом, определить риск сердечно-сосудистых заболеваний и, конечно, получить консультации врачей.

В Салехарде все желающие могли проверить общее состояние своего организма на «островках здоровья», которые были организованы в торговых центрах, парках, на площадях.

В дом культуры Лабытнанги на фестивале «Старшее поколение» можно было обследоваться и посетить фотовыставку. В Муравленко специалисты выбрали местом для проведения обследований центр социального обслуживания.

В Губкинском горожан пригласили на чашку чая в библиотеку, где рассказали о причинах заболеваний сердца. А Тарко-Салинские врачи выехали в посёлок Сывдарма: взрослые селяне прошли обследование, а школьники посетили мастер-класс, где научились оказывать первую помощь при неотложных состояниях.

Узнать больше о сердечно-сосудистых заболеваниях смогли и жители отдалённых районов. А в Белоярской больнице научили волонтёров-медиков правильно измерять артериальное давление и снимать электрокардиограмму. В Мужах врачи побеседовали с педагогами школы, в Харпе – дома-интерната и детского сада, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU