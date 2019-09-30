СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-30T08:44:48+03:00

Жилищная программа для пуровчан «пополнеет» на 86 миллионов рублей Фото: pixabay.com

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Пуровские депутаты внесли изменения в районный бюджет, увеличив объем доходов на 282 миллиона рублей.

Значительно «пополнеет» программа по улучшению жилищных условий для молодых семей. На эти цели потратят 86 миллионов. Также средства выделены на проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы, устройство приюта для бездомных животных, дорожную деятельность, строительство нового пассажирского судна для перевозок по маршруту «Самбург – Уренгой – Самбург».

Как отметил председатель Пуровской районной Думы Анатолий Мерзляков, главное, чтобы к концу года муниципалитет вышел на те показатели, которые запланировали в рамках пятнадцати районных программ. Для этого делается все возможное.

Кроме того, народные избранники утвердили кандидатуры особо отличившихся пуровчан для вручения наград.

ИСТОЧНИК KP.RU