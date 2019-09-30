В Ноябрьске неизвестные уродуют машины, разбивая стекла

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-30T08:36:06+03:00

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В Ноябрьске неизвестные разбивают машины камнями. В группе «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «В Контакте» появился пост об очередном происшествии. Автор сообщения разместил фото изуродованной машины.

Заднее стекло вдребезги разбито, в салоне рассыпано стекло. Аноним пояснил, что это произошло за домом Магистральная, 113 ночью на 29 сентября. Также сообщается, что орудие преступления полиция изъяла, проводится проверка.

Горожане выдвигают свои версии случившегося Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Владелец машины обратился к горожанам с просьбой – отозваться очевидцев расправы над машиной.

Между тем в беседе подписчиков группы выяснилось, что это не единичный случай. Подобную картину наблюдали и на прошедшей неделе, правда, с другой стороны дома.

«По характеру удара и траектории полета камня он прилетел сверху, я бы прошел с опросом всех жителей дома, у кого окна выходят к машине», - отметил один из собеседников.

«А чего чужое место занял?», - предположил горожанин, выдвигая версию причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU