В поселениях Пуровского района проведут тренировку по гражданской обороне
Жителей Пуровского района предупредили, что 1 и 2 октября пройдет Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.
В ходе учений районное управление по делам ГО и ЧС организует открытые уроки и классные часы в общеобразовательных учреждениях. За два дня пройдут тренировки по развертыванию эвакуационных пунктов, передвижных пунктов питания, вещевого снабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, состоится день открытых дверей в учебно-консультационных пунктах по ГОЧС. Итогом мероприятий станет проверка систем централизованного оповещения населения, без включения сирен.
Все мероприятия проводятся в учебных целях, поэтому специалисты управления просят пуровчан не волноваться и соблюдать спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU