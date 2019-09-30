СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-30T08:10:26+03:00

В поселениях Пуровского района проведут тренировку по гражданской обороне Фото: puradm.ru

Пуровчан не волноваться и соблюдать спокойствие

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Жителей Пуровского района предупредили, что 1 и 2 октября пройдет Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

В ходе учений районное управление по делам ГО и ЧС организует открытые уроки и классные часы в общеобразовательных учреждениях. За два дня пройдут тренировки по развертыванию эвакуационных пунктов, передвижных пунктов питания, вещевого снабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, состоится день открытых дверей в учебно-консультационных пунктах по ГОЧС. Итогом мероприятий станет проверка систем централизованного оповещения населения, без включения сирен.

Все мероприятия проводятся в учебных целях, поэтому специалисты управления просят пуровчан не волноваться и соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU