2019-09-30T07:53:01+03:00
Происшествия

На ямальской трассе лихач на «буханке» перевернулся в кювете

Автомобилист не учел дорожные и метеорологические условия
Анна Полякова
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На ямальской трассе лихач на «буханке» перевернулся в кювете Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе лихач на «буханке» перевернулся в кювете Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 26 ДТП, в одной из них пострадал человека.

Эта авария произошла 28 сентября около 09.50 на 132 километре автодороги п. Коротчаево – п. Тазовский. Травмы получил водитель УАЗа. «Буханка» вылетела в кювет и перевернулась. Авария произошла. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности транспортного средства, дорожные и метеорологические условия.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3316 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 390 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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