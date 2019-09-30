На ямальской трассе лихач на «буханке» перевернулся в кювете
За прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 26 ДТП, в одной из них пострадал человека.
Эта авария произошла 28 сентября около 09.50 на 132 километре автодороги п. Коротчаево – п. Тазовский. Травмы получил водитель УАЗа. «Буханка» вылетела в кювет и перевернулась. Авария произошла. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности транспортного средства, дорожные и метеорологические условия.
По данным регионального ведомства, всего с начала 2019 года на ямальских дорогах в 3316 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 390 травмированы, в их числе 51 ребёнок.
ИСТОЧНИК KP.RU