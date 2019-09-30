2019-09-30T06:35:22+03:00
Общество

33 лабытнангские семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры

В городе в 4 раза увеличили объемы возведения жилых домов
Анна Полякова
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33 лабытнангские семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры Фото: lbt.yanao.ru33 лабытнангские семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры Фото: lbt.yanao.ru
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Временно исполняющий полномочия главы администрации Лабытнанги Марина Трескова вручила горожанам ключи от квартир в новом доме. В многоквартирный дом № 20А по улице Л. Гиршгорна переедут 33 семьи из пяти аварийных жилых домов.

Главная особенность новостройки — оснащенность автономным газовым оборудованием, позволяющим сэкономить на «коммуналке» и самостоятельно регулировать периоды отопительных сезонов в каждой отдельно взятой квартире.

В Лабытнанги самый большой в регионе фонд жилья в деревянном исполнении, который неумолимо ветшает. Учитывая этот факт, решением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова для города в 4 раза увеличены объёмы строительства жилья: вместо 33 тыс кв. м в городе Семи лиственниц возведут 133 тыс кв. метров.

Разделили с лабытнангцами радость торжества директор Фонда жилищного строительства ЯНАО Денис Колесниченко, первый замдиректора окружного департамента строительства и жилищной политики Тимофей Савиных и председатель гордумы Евгений Зуйков, сообщает администрация Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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