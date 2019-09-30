Погода на Ямале 30 сентября: пройдут дожди, местами - снег

СЕГОДНЯ 05:43 2019-09-30T05:43:37+03:00

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В понедельник, 30 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +4 градуса, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, в течение дня – периодически дождь. Ветер – юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, но без осадков. Ветер – южный 2 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, дождь со снегом. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно. Ближе к ночи пойдет снег. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, дождь – в середине дня. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU