Погода на Ямале 30 сентября: пройдут дожди, местами - снег
В понедельник, 30 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +4 градуса, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, в течение дня – периодически дождь. Ветер – юго-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +3 градуса, пасмурно, но без осадков. Ветер – южный 2 м/с.
В Надыме +3 градуса, пасмурно, дождь со снегом. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Губкинском +4 градуса, пасмурно. Ближе к ночи пойдет снег. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, дождь – в середине дня. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.
В Муравленко + 4 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU