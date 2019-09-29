СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-29T14:11:43+03:00

В День пожилых людей тазовчане получат материальную и юридическую помощь Фото: Ольга Крыльцова

Тех, кто не сможет прийти на праздник, соцработники поздравят дома

Изменить размер текста: A A

Пенсионеры Тазовского района получат материальную и юридическую помощь в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей. К предстоящему празднику более 1200 тазовским ветеранам уже выдали ежегодную соцвыплату.

1 октября во всех поселениях района пройдут культурно-развлекательные программы и концерты. А тех ветеранов, которые не смогут принять участие в мероприятиях, сотрудники департамента соцразвития поздравят в домашней обстановке.

4 октября в районном краеведческом музее пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи для представителей старшего поколения. Пенсионеры смогут получить консультацию специалистов по жилищным, социальным и трудовым вопросам. Также на мероприятии будут работать представители общественной организации ветеранов войны и труда.

В канун празднования Дня пожилого человека, профильный департамент издал первый выпуск Социального вестника, в котором тазовчане получат полную информацию о мерах материальной поддержки, а также об изменениях в законодательстве. Вестник будет выходить дважды в год. Первый тираж в 200 экземпляров распространят в учреждениях районного центра и отдаленных поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU