В Ноябрьске открыли «Точку роста» для предпринимателей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-29T13:09:36+03:00

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В Ноябрьске открылась седьмая выставка-ярмарка достижений и перспектив развития субъектов малого и среднего предпринимательства, которая называется «Точна роста».

Здесь представлены различные направления бизнеса, в том числе и социального, который развивается и успешно действует в нашем городе. Креативность участников, их нетривиальный подход в презентации своего бизнеса отметил временно исполняющий полномочия главы администрации Алексей Романов, который был в числе посетителей.

«В Ноябрьске знают, как сделать бизнес творческим, интересным, представить его креативно и ярко. Мы проводим VII Открытую выставку-ярмарку достижений и перспектив развития субъектов малого и среднего предпринимательства «Точка роста», - написал он на своей странице в Инстаграм.

Алексей Романов признался, что с удовольствием пообщался с новыми резидентами, порадовался успехам тех, кто с нами уже не первый год. Он поблагодарил тех, кто уверен в будущем Ноябрьска, не боится пойти неизбитыми путями, делает нашу жизнь комфортнее и ярче.

ИСТОЧНИК KP.RU