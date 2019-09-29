Пожарные в Салехарде ночью спасли из огня 20 человек

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-29T12:09:00+03:00

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Ночью 20 сентября в Салехарде горел жилой дом по улице Деповской. Пожар застал жильцов врасплох, большинство людей в это время спали..

Сообщение о ЧП в трехэтажном доме поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня в 01 час 17 минут. Через 4 минуты огнеборцы были на месте вызова. Густой дым валил из окон квартир.

Из-за сильного задымления во всем доме жильцы не могли самостоятельно покинуть здание. Их спускали с помощью лестницы с 2-го и 3-го этажей, несколько человек вывели при помощи спасательных устройств. Всего было спасено 20 человек, пострадавших и погибших нет, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спасателям понадобилось около получаса, чтобы полностью ликвидировать пожар. Выяснилось, что очаг возгорания был на первом этаже. В результате происшествия жара огня не выдержали три коляски, кроме того закопчены стены подъезда по всей площади. Предварительная причина пожара – занесение открытого огня.

ИСТОЧНИК KP.RU