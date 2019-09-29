2019-09-29T06:21:37+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 сентября: дождливый день

Температура воздуха +2 ... +4 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 29 сентября: дождливый деньПогода на Ямале 29 сентября: дождливый деньФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В субботу, 29 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, после утреннего снега начнется дождь. Ветер – северо-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, в течение дня дождь будет сменяться снегом. Ветер – западный 1 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер – западный 2 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно. В середине дня - кратковременный дождь. Ветер – северо-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, но без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В Муравленко + 3 градуса, пасмурно. Днем - дождь. Ветер – северо-восточный 3 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, ближе к ночи - снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детсад «Мамонтенок» в Салехарде закрывают из-за появившихся трещин
Салехардским школьникам рассказали о ключевых проектах, которые реализуются на Ямале
В Приуральском районе поймали мужчину со свёртком с наркотиками
Пуровчанка лишилась четверти миллиона рублей, поверив покупателю своей квартиры
Куда сходить на выходных в Тазовском районе
В Новом Уренгое состоится первый городской форум «Доступный спорт»
Погода на Ямале 28 сентября: холодно и сыро
В Ноябрьске на улице Изыскателей полыхал BMW
В Надыме сажают деревья по новой технологии
Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с депутатами Госдумы
В Губкинском мэрию обязали выплатить 15 тысяч рублей ребенку, покусанному собакой
Победители конкурса «Команда Урала» стажировались в аппарате губернатора Ямала
Победители «Абилимпикс» представят Ямал на состязаниях в Москве
«Северное сияние»: новоуренгойцы голосованием выбрали название для нового детсада
Ямальский вахтовик хотел излечиться по телефону за полмиллиона рублей
В Надыме пройдут мероприятия, посвященные Дню пожилого человека
Ямал намерен отстоять право самостоятельно рассчитывать рыночную стоимость жилья
Браконьеры на Ямале за неделю нарыбачили на миллиона рублей
На Ямале рассмотрели меры по ограничению продажи алкоголя
Парламентарии Германии оценили ямальские законы по защите прав тундровиков
В Тазовском районе День пожилого человека отметят ретро-вечеринкой
В Красноселькупе пожарные спасли из огня четырех детей
Пуровчан успокоили: дорога на «Кирпичку» останется
На Ямале четыре тысячи воспитателей отмечают профессиональный праздник
На Ямале поддерживают малый и средний бизнес
Ямальским кочевникам раздают спутниковые телефоны
Глава Губкинского пообещал помочь волонтерам, собирающим вещи для нуждающихся
В Надыме разыскивают фальшивомонетчиков