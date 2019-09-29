Погода на Ямале 29 сентября: дождливый день
В субботу, 29 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Ветер – юго-западный 5 м/с.
В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, после утреннего снега начнется дождь. Ветер – северо-восточный 2 м/с.
В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, в течение дня дождь будет сменяться снегом. Ветер – западный 1 м/с.
В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер – западный 2 м/с.
В Губкинском +4 градуса, пасмурно. В середине дня - кратковременный дождь. Ветер – северо-западный 2 м/с.
В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, но без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.
В Муравленко + 3 градуса, пасмурно. Днем - дождь. Ветер – северо-восточный 3 м/с.
В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, ближе к ночи - снег. Ветер юго-западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU