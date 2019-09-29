СЕГОДНЯ 06:21 2019-09-29T06:21:37+03:00

Погода на Ямале 29 сентября: дождливый день Фото: Ольга Крыльцова

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В субботу, 29 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +3 градуса, пасмурно, после утреннего снега начнется дождь. Ветер – северо-восточный 2 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, в течение дня дождь будет сменяться снегом. Ветер – западный 1 м/с.

В Надыме +4 градуса, пасмурно, дождь. Ветер – западный 2 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно. В середине дня - кратковременный дождь. Ветер – северо-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, пасмурно, но без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В Муравленко + 3 градуса, пасмурно. Днем - дождь. Ветер – северо-восточный 3 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, ближе к ночи - снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU