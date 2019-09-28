Салехардским школьникам рассказали о ключевых проектах, которые реализуются на Ямале
Салехардские школьники в рамках проекта «Открытый чиновник» познакомились с работой департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, а также подведомственных ему учреждений. Ребята узнали об основных направлениях работы ведомства, особенностях строительства дорог в условиях вечной мерзлоты и о ключевых проектах, которые сегодня реализуются на Ямале.
Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сегун выразила уверенность, что после этого дня ребята смогут определиться с будущей профессией.
- Надеемся, что сегодняшний день поможет вам в этом непростом выборе, а кто-то, возможно, захочет стать дорожником или авиатором. Желаем вам удачи и будем рады видеть вас уже дипломированными специалистами», - отметила она.
В аэропорту Салехарде ребятам показали, как происходит регистрация на самолёт и как ведётся досмотр багажа школьникам. Ребятам рассказали о работе наземных служб, о том, что делается в случае обледенения полосы и как работает устройство отпугивания птиц. На взлётно-посадочной полосе школьники впервые близко увидели посадку рейса «Тюмень – Салехард».
В финале мероприятия ребятам вручили бессрочные сертификаты на прохождение учебно-производственной практики в департаменте и подведомственных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU