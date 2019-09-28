2019-09-28T10:30:39+03:00
Общество

Салехардским школьникам рассказали о ключевых проектах, которые реализуются на Ямале

Обзорная экскурсия состоялась в рамках проекта «Открытый чиновник»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Салехардским школьникам рассказали о ключевых проектах, которые реализуются на Ямале. Фото: Правительство ЯНАОСалехардским школьникам рассказали о ключевых проектах, которые реализуются на Ямале. Фото: Правительство ЯНАО
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Салехардские школьники в рамках проекта «Открытый чиновник» познакомились с работой департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, а также подведомственных ему учреждений. Ребята узнали об основных направлениях работы ведомства, особенностях строительства дорог в условиях вечной мерзлоты и о ключевых проектах, которые сегодня реализуются на Ямале.

Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сегун выразила уверенность, что после этого дня ребята смогут определиться с будущей профессией.

- Надеемся, что сегодняшний день поможет вам в этом непростом выборе, а кто-то, возможно, захочет стать дорожником или авиатором. Желаем вам удачи и будем рады видеть вас уже дипломированными специалистами», - отметила она.

В аэропорту Салехарде ребятам показали, как происходит регистрация на самолёт и как ведётся досмотр багажа школьникам. Ребятам рассказали о работе наземных служб, о том, что делается в случае обледенения полосы и как работает устройство отпугивания птиц. На взлётно-посадочной полосе школьники впервые близко увидели посадку рейса «Тюмень – Салехард».

В финале мероприятия ребятам вручили бессрочные сертификаты на прохождение учебно-производственной практики в департаменте и подведомственных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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