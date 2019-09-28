СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-28T08:54:35+03:00

В Приуральском районе поймали мужчину со свёртком с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

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В Приуральском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 34-летнего жителя посёлка Харп, который подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, мужчину задержали ещё 25 августа, во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Во время досмотра у него в портмоне, которое находилось в дорожной сумке, обнаружили и изъяли прозрачный свёрток с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что изъятое вещество – наркотическое, массой – 6,97 граммов. По словам злоумышленника, наркотики он приобрел для личного потребления.

Теперь любителю наркоты грозит до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU