В Приуральском районе поймали мужчину со свёртком с наркотиками
В Приуральском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 34-летнего жителя посёлка Харп, который подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, мужчину задержали ещё 25 августа, во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Во время досмотра у него в портмоне, которое находилось в дорожной сумке, обнаружили и изъяли прозрачный свёрток с веществом растительного происхождения.
Экспертиза установила, что изъятое вещество – наркотическое, массой – 6,97 граммов. По словам злоумышленника, наркотики он приобрел для личного потребления.
Теперь любителю наркоты грозит до трёх лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU