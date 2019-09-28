В Новом Уренгое состоится первый городской форум «Доступный спорт»
В новоуренгойском дворце спорта «Звёздный» сегодня, 28 сентября, с 11 до 16 часов состоится первый в городе спортивный форум «Доступный спорт». Девиз форума – «Выбери свой спорт».
Основными задачами форума являются: проведение выставки «Ярмарка спорта» с участием новоуренгойских спортивных учреждений, федераций и спортивных деятелей; предоставление жителям города информации о выборе подходящего спорта; повышение спортивного мастерства и квалификации судей и тренеров; презентация массовых физкультурно-спортивных мероприятий, обсуждение планов развития массового спорта и многое другое.
В мероприятии примут участие более двадцати организаций, которые представляют спортивные школы, федерации, фитнес-клубы, магазины города. На единой площадке жители Нового Уренгоя ознакомятся с их работой и получат квалифицированную помощь, а также возможность записать детей в секции.
Наименование площадок можно увидеть на сайте городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU