2019-09-28T05:06:07+03:00
Спорт

В Новом Уренгое состоится первый городской форум «Доступный спорт»

Площадки будут работать с 11 до 16 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Новом Уренгое состоится первый городской форум «Доступный спорт»В Новом Уренгое состоится первый городской форум «Доступный спорт»Фото: Татьяна Коркина
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В новоуренгойском дворце спорта «Звёздный» сегодня, 28 сентября, с 11 до 16 часов состоится первый в городе спортивный форум «Доступный спорт». Девиз форума – «Выбери свой спорт».

Основными задачами форума являются: проведение выставки «Ярмарка спорта» с участием новоуренгойских спортивных учреждений, федераций и спортивных деятелей; предоставление жителям города информации о выборе подходящего спорта; повышение спортивного мастерства и квалификации судей и тренеров; презентация массовых физкультурно-спортивных мероприятий, обсуждение планов развития массового спорта и многое другое.

В мероприятии примут участие более двадцати организаций, которые представляют спортивные школы, федерации, фитнес-клубы, магазины города. На единой площадке жители Нового Уренгоя ознакомятся с их работой и получат квалифицированную помощь, а также возможность записать детей в секции.

Наименование площадок можно увидеть на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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