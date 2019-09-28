2019-09-28T07:15:17+03:00
Звезды

Куда сходить на выходных в Тазовском районе

Публикуем небольшую афишу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Куда сходить на выходных в Тазовском районеКуда сходить на выходных в Тазовском районеФото: Татьяна Коркина
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В Тазовском районе в эти выходные пройдёт много интересных мероприятий, куда можно сходить всей семьёй. Как сообщили в пресс-службе района, будет открыта школа здоровья, пройдёт кулинарный конкурс и фотовыставка, будут организованы танцы, вечер отдыха и логические игры.

Сегодня в субботу, 28 сентября, в 16 часов в Районном Доме культуры пройдёт познавательно-развлекательная программа «Школа здоровья». Юным тазовчанам расскажут, насколько важно вести здоровый образ жизни. В это же время в газсалинском ДК пройдёт кулинарный конкурс, а в 20 часов откроется дискотека. В антипаютинском ДК в 16 часов состоится логический брейн-ринг для молодёжи: ребят ждёт три этапа интеллектуальной игры.

В воскресенье, 29 сентября, открытый чемпионат по полумарафону, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт на стадионе возле Тазовской средней школы. Участникам предстоят забеги на 500, 1000 и 2000 метров.

Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться здесь и здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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