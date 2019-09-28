2019-09-28T08:29:03+03:00
Происшествия

Пуровчанка лишилась четверти миллиона рублей, поверив покупателю своей квартиры

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пуровчанка лишилась четверти миллиона рублей, поверив покупателю своей квартирыПуровчанка лишилась четверти миллиона рублей, поверив покупателю своей квартирыФото: Татьяна Коркина
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В Пуровском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, с заявлением в полицию 25 сентября обратилась женщина. Она рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный, который сообщил, что хочет купить её квартиру, выставленную на продажу на одном из сайтов. Мошенник попросил женщину убрать объявление, т.к. он готов внести предоплату за покупку, перечислив деньги на карту. Женщина согласилась и дала ему данные своей банковской карточки. После этого с двух счетов женщины пропало почти 224 тысячи рублей.

Сейчас мошенников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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