2019-09-28T04:01:42+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 сентября: холодно и сыро

Днём всего до +1 градуса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 28 сентября: холодно и сыроПогода на Ямале 28 сентября: холодно и сыроФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 28 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Температура ночью 0…+2 C, днём +1…+3 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+2 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +2…+3 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+2 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +2…+3 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +2…+3 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+2 C.

В Надымском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +2…+3 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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