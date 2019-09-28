Погода на Ямале 28 сентября: холодно и сыро
На Ямале сегодня, 28 сентября, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Температура ночью 0…+2 C, днём +1…+3 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+2 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +2…+3 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+2 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +2…+3 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +2…+3 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0…+1 C, днём +1…+2 C.
В Надымском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +2…+3 C.
ИСТОЧНИК KP.RU