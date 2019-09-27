В Ноябрьске на улице Изыскателей полыхал BMW

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-27T16:44:24+03:00

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В Ноябрьске в ночь на 27 сентября полыхал дорогой внедорожник. Сообщение о возгорании поступило в 03:35 местного времени. На улице Изыскателей горел автомобиль BMW X6.

Пожарные в считанные минуты прибыли на место происшествия: 8 человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники МЧС. Однако помощь не понадобилась. К этому момента пожар был уже ликвидирован.

- В результате был поврежден: капот, переднее левое крыло, пластиковые детали двигательного отсека, передний правый подкрылок, переднее правое колесо. На общей площади 2 метра квадратных, - сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Причина пожара и причиненный ущерб еще устанавливаются.Одна из версий - поджог. Правоохранители разыскивают виновного в возгорании внедорожника.

ИСТОЧНИК KP.RU