2019-09-27T16:24:59+03:00
Общество

В Надыме сажают деревья по новой технологии

Сосны смогу пережить суровую зиму
Анна Полякова
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В Надыме сажают деревья по новой технологии Фото: администрация Надыма и Надымского районаВ Надыме сажают деревья по новой технологии Фото: администрация Надыма и Надымского района
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Надым присоединился к всероссийской акции «Зеленая Россия». В пятницу, 27 сентября, более пятидесяти хвойных деревьев было высажено в районе кольцевой развязки по улице Зверева.

Новая технология посадки деревьев, когда при выкопке специальной техникой максимально сохраняется корневище, позволит пережить соснам суровую зиму и окрепнуть, отметили в администрации Надымского района.

Участие в благоустройстве территории приняли глава муниципалитета Леонид Дяченко, представитель губернатора ЯНАО в Надымском районе Дмитрий Кожухов, работники структурных подразделений районной администрации, предприятий и учреждений города.

- Проведение экологических акций позволяет сделать наш город более комфортным и благоустроенным. Я благодарю всех, кто участвует в этих социально полезных проектах, – отметил Леонид Дяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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