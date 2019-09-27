2019-09-27T16:18:27+03:00
Политика

Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с депутатами Госдумы

Он поблагодарил парламентариев за работу, которую они ведут в интересах Ямала
Анна Полякова
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Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с депутатами Госдумы Фото: yanao.ruДмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с депутатами Госдумы Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации. Во встрече приняли участие вице-губернатор региона Ирина Соколова, сенаторы Елена Зленко и Александр Ермаков, а также депутаты Владимир Пушкарев, Евгений Марков и Григорий Ледков.

Глава региона поблагодарил парламентариев за большую и активную работу в области законотворчества, которую они ведут в интересах Ямала.

Он отметил, что благодаря только одному абзацу, который был внесён в качестве правок в закон об автомобильных дорогах, в регионе активно строится мост через реку Пур.

- Этот объект возводится с помощью частного инвестора, что сэкономило колоссальные средства окружного бюджета, которые будут направлены на необходимые жителям социальные инициативы, - подчеркнул губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Основной темой встречи главы региона с парламентариями стал новый закон о преференциях для инвесторов в Арктической зоне. Документ разработан по поручению Президента РФ, которое он дал в ходе форума «Арктика - территория диалога» в апреле этого года.

- Важно сохранить в регионе доходы, которые Ямал получает от реализации на своей территории крупных инвестиционных проектов. Эти деньги нужны округу, чтобы решать острейшие проблемы, чтобы исполнять задачи главы региона по строительству жилья, социальных объектов и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, - рассказала член Совета Федерации Елена Зленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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