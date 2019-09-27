В Губкинском мэрию обязали выплатить 15 тысяч рублей ребенку, покусанному собакой

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-27T16:10:03+03:00

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Власти Губкинского компенсируют моральный вред ребенку, пострадавшему от укуса бродячей собаки. Нападение безнадзорного пса произошло в марте этого года. В результате ребенку потребовалось амбулаторное лечение.

Между тем, обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Ведомство учло, что ребенку пострадал не только физически, но и нравственно страдания. В связи с этим последовало обращение в суд с исковым заявлением о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Оно было рассмотрено и удовлетворено, в пользу пострадавшего ребенка взыскано 15 тысяч рублей.

Однако даже после вынесения судебного решения власти города не приступили к его исполнению, а обжаловала в вышестоящий суд.

Тем не менее, судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО согласилась с доводами прокурора об обязанности пдминистрации контролировать отлов безнадзорных домашних животных на территории города, оставив судебный акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU