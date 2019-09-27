Победители конкурса «Команда Урала» стажировались в аппарате губернатора Ямала

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-27T15:38:59+03:00

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Замгубернатора ЯНАО Наталия Фиголь вручила победителям конкурса «Молодежный управленческий резерв УрФО – команда Урала» сертификаты о завершении стажировки.

Дмитрия Петрова и Анны Зникиной проходили обучение в аппарате губернатора ЯНАО. Они получили возможность изнутри узнать все нюансы работы по формированию кадрового потенциала исполнительных органов госвласти, изучить особенности работы с обращениями граждан и ключевые моменты взаимодействия губернатора региона со СМИ.

- Можно сказать, школу молодого бойца вы прошли. Я думаю, если в будущем вы захотите связать свою жизнь с профессиональной деятельностью на государственной и гражданской службе, то уже будете опытными соискателями, - обратилась к молодым специалистам Наталия Фиголь.

Всего возможность познакомиться с работой различных департаментов округа получили шесть молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет. Они сами выбрали в качестве своего главного наставника губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. До конца января все они пройдут стажировки в аппарате губернатора и различных департаментах – экономики, образования, информационных технологий и связи и других.

ИСТОЧНИК KP.RU