2019-09-27T14:56:53+03:00
Общество

Победители «Абилимпикс» представят Ямал на состязаниях в Москве

Золотые медали получили 19 человек
Анна Полякова
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Победители «Абилимпикс» представят Ямал на состязаниях в Москве Фото: yanao.ruПобедители «Абилимпикс» представят Ямал на состязаниях в Москве Фото: yanao.ru
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Стали известны результаты IV регионального чемпионата «Абилимпикс». Оценивали мастерство конкурсантов 70 экспертов. Призовые места конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья завоевали 27 участников.

19 человек получили золотые медали. Теперь победители представят Ямал в финале Национального конкурса «Абилимпикс», который пройдёт в Москве20–23 ноября.

Всего участвовать в конкурсе в этом году решили 117 школьников, студентов и взрослых. Впервые студенты и взрослые попробовали свои возможности в таких областях как «адаптивная физическая культура», «столярное дело», «медицинский лабораторный анализ».

Школьники проверили свои силы в сфере «адаптивной физической культуры» и «клининга». Впервые в рамках чемпионата прошел конкурс среди волонтеров, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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